Trump yönetimi, göçmenleri “yaşayan ölüler” listesine ekliyor

ABD’deki Donald Trump yönetimi, göçmenlere yönelik baskısını artırıyor. Beyaz Saray’ın göçmenlerin “kendi kendilerini sınır dışı etmelerini sağlamak” için bu kişilerin sosyal güvenlik numaralarını iptal edeceği iddia edildi. Trump yönetimi bu kapsamda göçmenlerin kredi kartlarına, banka hesaplarına ve diğer finans hizmetlerine erişimini kesmek için harekete geçecek.



ABD’nin The New York Times (NYT) gazetesinin gördüğü belgelere ve plan konusunda bilgi sahibi kişilerin verdiği bilgilere göre, Trump yönetimi, ülkede kalma konusunda yasal statü sahibi olan bazı göçmenleri ABD’den ayrılmaya zorlamak için yasal yollarla elde etmiş oldukları sosyal güvenlik numaralarını iptal edecek. Buradaki amacın göçmenlerin banka hesapları ve kredi kartları gibi finansal hizmetlere olan erişimini kesmek olduğu belirtildi.



GÖÇMENLERE “YAŞAYAN ÖLÜ” MUAMELESİ



Habere göre, sosyal güvenliğe dair “ölüm ana dosyası” bu amaçla yeniden şekillendirilecek. Söz konusu dosya, artık hayatta olmadıkları için yardım almaması gereken kişilerin kaydını tutmak ve takip etmek için kullanılıyordu. Yapılacak değişiklikle birlikte hükümetin “ölü olarak muamele edilmesi gerektiğine” inandığı isimler de bu dosyaya eklenecek.

Göçmenlerin ölüm veritabanına eklenmesinin bir sonucu olarak bu kişiler bir çeşit kara listeye alınmış olacak. NYT’nin gördüğünü ifade ettiği belgelere göre, hafta başında yasal statüsü iptal edilen 6 bin 300’den fazla göçmen dosyaya eklendi.



“FİNANSAL HAYATLARI SONA ERDİRİLECEK”



Belgelere göre, dosyaya eklenen ilk isimler ABD yönetiminin “hükümlü suçlular” ve “terör şüphelisi” olduğunu söylediği isimlerdi. Ancak yetkililer söz konusu çabanın herhangi bir onay ya da yetkilendirme olmadan genişletilebileceğine dikkat çekti. Sosyal Güvenlik İdaresi yetkilisi Leland Dudek de çalışanlara gönderdiği bir e-postada bu kişilerin “finansal hayatlarının sona erdirileceğini” belirtti.



Öte yandan, Sosyal Güvenlik İdaresi’ne göç alanında verilen yeni uygulama yetkisi, hatalı verilerin ABD vatandaşları da dahil olmak üzere insanların yanlışlıkla ya da uygun olmayan bir şekilde listeye eklenebileceği endişesini de beraberinde getirdi. Daha önce Sosyal Güvenlik İdaresi’nde çalışmış olan Jason Fichtner da göçle ilgili yürütme yetkisinin Sosyal Güvenlik İdaresi’nin alanı olmadığına dikkat çekti, olası hataların sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu.



ÇALIŞMA HAKKI ELDE EDENLERE SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI VERİLİYOR



Kurumdaki pek çok değişikliğe iş insanı ve ABD Başkanı Trump’ın danışmanı Elon Musk’ın öncülük ettiği de ifade edildi. Musk, daha önce kurumun ölü insanlara milyarlarca dolar ödediğini iddiasıyla gündeme gelmişti.

Musk, Demokratların göçmenlere sosyal güvenlik numaraları vererek yardım almalarını sağladığını, bunun da onları ABD’de tuttuğunu, böylelikle de ülkenin demografisini değiştirebildiklerini savunmuştu.

ABD’ye gelen göçmenlere yasal çalışma hakkı elde ettikten sonra sosyal güvenlik numaraları veriliyor; bazı göçmenler federal yardımlardan da yararlanabiliyor.

