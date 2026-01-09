Trump yönetimi ICE polisini savundu, ABD'de eylemler büyüdü
09.01.2026 05:07
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Minnesota Eyaleti'ndeki protestolar sırasında bir kadının Göçmen Gümrük Muhafaza görevlisi tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor. Protestocular bugün de aynı noktada sokaktaydı. Arbedelerin yaşandığı eylemler ABD'nin diğer şehirlerine de yansırken Trump yönetimi ICE polisini savundu.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde aracıyla protestocuların arasında ilerleyen üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un Göçmen Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesinin ardından protestolar devam ediyor.
Good için vurulduğu noktaya çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Protestocularla ICE ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemler ülkenin çeşitli şehirlerine de yayıldı. New York'ta eylemciler "Minneapolis'ten New York'a ICE dışarı" sloganlarıyla yürüdü.
TRUMP YÖNETİMİ POLİSİ SAVUNDU
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise kadının vurulmasını savundu. "Bu araç memura çarpmak için kullanıldı. Silah olarak kullanıldı. Memur, hayatının tehlikede olduğunu hissetti. Meslektaşlarını korumak için harekete geçti." diyen Noem, eylemlerde onlarca göstericinin gözaltına alındığını dile getirdi.
VANCE: SOL İDEOLOJİNİN KURBANI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da ICE polisine destek vererek, Good'un "sol ideolojinin kurbanı" olduğu savundu. Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ICE polisleri ile diğer güvenlik güçlerine açık şekilde destek verdiklerini, kolluk kuvvetlerinin temelde ülke güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikaları uygulamak üzere görevlerini yaptıklarını belirtti.
37 yaşındaki 3 çocuk annesi Good'un "sol örgütlerle ilişkili" olduğunu ileri süren Vance, "Bir yanımla bu kadın için çok üzülüyorum. Sadece hayatını kaybettiği için değil, aynı zamanda sol ideolojinin kurbanı olduğunu düşündüğüm için de üzülüyorum." ifadesini kullandı.
"BEYNİ YIKANMIŞ"
JD Vance, "Hangi genç anne ortaya çıkıp meşru yasaları uygulayan ICE memurlarının önüne arabasını sürmeye karar verir? Bu noktaya gelmek için biraz beyninizin yıkanmış olması ve biraz radikalleşmiş olmanız gerekir." yorumunu yaptı.
Israrlı sorular karşısında ICE polisinin, sadece kendini savunduğunu ve olayda bir suçunun olmadığını savunan ABD Başkan Yardımcısı, Amerikan medyasının ise öldürülen kadın üzerinden "duygu sömürüsü" yaptığını iddia etti.
EYALET YETKİLİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Minnesota Valisi Tim Walz ise Göçmen Gümrük Muhafaza görevlisinin yargılanmasını istedi. Kristi Noem'i hem yargıç hem cellat rolünü üstlenmekle suçlayan Walz, "Ona istediğini vermeyelim, öfkemizi sokaktaki polise göstermeyelim" dedi.
Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu da soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü ve dahil olmalarına izin verilmediğini açıkladı.
"TRAFİK CEZASI DIŞINDA SUÇU YOKTU"
ICE polisinin silahlı müdahalesinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Renee Nicole Good, çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olarak anılıyor.
İki evlilik yapan ve 3 çocuk annesi olan Good, 7 Ocak Çarşamba sabahı 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan kısa süre sonra ICE birimleriyle karşılaştı. Evine yalnızca birkaç bina mesafede öldürülen Good’un, eski eşi Timmy Ray Macklin Jr’ın 2023’te 36 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından mevcut eşi ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.
Akrabalarına göre, Colorado doğumlu ABD vatandaşı Good’un, trafik cezası dışında bilinen bir suç kaydı bulunmuyor.
"MUHTEŞEM BİR İNSANDI"
Minnesota Star Tribune gazetesine konuşan anne Donna Ganger, kızının öldürülmesini "çok aptalca" bulduğunu belirterek, "Muhtemelen çok korkmuştu." dedi.
Good'un ICE birliklerine karşı gelen protestocularla hiçbir bağlantısı olmadığını dile getiren anne Ganger, "Renee tanıdığım en kibar insanlardan biriydi. Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı. Sevgi dolu, affedici ve şefkatliydi. Muhteşem bir insandı." diye konuştu.
Good'un babası Tim Ganger ise Washington Post'a yaptığı açıklamada, kızının hayatının büyük bölümünü Colorado'da geçirdiğini, gazi olan eşinin hayatını kaybetmesinden sonra ise bir süreliğine ailesiyle yaşamak üzere Kansas'a taşındığını söyledi. Kızını "harika bir insan" olarak tanımlayan Baba Ganger, "İyi ancak zor bir hayat" geçirdiğini söyledi.
Good’a ait olduğu değerlendirilen sosyal medya hesabında, kendisini "Colorado’lu bir şair, yazar, eş ve anne, gitarı pek de iyi çalamayan biri, Minneapolis, Minnesota’yı deneyimliyor" sözleriyle tanımlaması, yakınlarını duygulandırdı.