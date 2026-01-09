Trump yönetimi ICE polisini savundu, ABD'de eylemler büyüdü

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde aracıyla protestocuların arasında ilerleyen üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un Göçmen Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesinin ardından protestolar devam ediyor.

Good için vurulduğu noktaya çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Protestocularla ICE ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemler ülkenin çeşitli şehirlerine de yayıldı. New York'ta eylemciler "Minneapolis'ten New York'a ICE dışarı" sloganlarıyla yürüdü.

TRUMP YÖNETİMİ POLİSİ SAVUNDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise kadının vurulmasını savundu. "Bu araç memura çarpmak için kullanıldı. Silah olarak kullanıldı. Memur, hayatının tehlikede olduğunu hissetti. Meslektaşlarını korumak için harekete geçti." diyen Noem, eylemlerde onlarca göstericinin gözaltına alındığını dile getirdi.

VANCE: SOL İDEOLOJİNİN KURBANI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da ICE polisine destek vererek, Good'un "sol ideolojinin kurbanı" olduğu savundu. Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ICE polisleri ile diğer güvenlik güçlerine açık şekilde destek verdiklerini, kolluk kuvvetlerinin temelde ülke güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikaları uygulamak üzere görevlerini yaptıklarını belirtti.

37 yaşındaki 3 çocuk annesi Good'un "sol örgütlerle ilişkili" olduğunu ileri süren Vance, "Bir yanımla bu kadın için çok üzülüyorum. Sadece hayatını kaybettiği için değil, aynı zamanda sol ideolojinin kurbanı olduğunu düşündüğüm için de üzülüyorum." ifadesini kullandı.

"BEYNİ YIKANMIŞ"

JD Vance, "Hangi genç anne ortaya çıkıp meşru yasaları uygulayan ICE memurlarının önüne arabasını sürmeye karar verir? Bu noktaya gelmek için biraz beyninizin yıkanmış olması ve biraz radikalleşmiş olmanız gerekir." yorumunu yaptı.

Israrlı sorular karşısında ICE polisinin, sadece kendini savunduğunu ve olayda bir suçunun olmadığını savunan ABD Başkan Yardımcısı, Amerikan medyasının ise öldürülen kadın üzerinden "duygu sömürüsü" yaptığını iddia etti.

EYALET YETKİLİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Minnesota Valisi Tim Walz ise Göçmen Gümrük Muhafaza görevlisinin yargılanmasını istedi. Kristi Noem'i hem yargıç hem cellat rolünü üstlenmekle suçlayan Walz, "Ona istediğini vermeyelim, öfkemizi sokaktaki polise göstermeyelim" dedi.

Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu da soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü ve dahil olmalarına izin verilmediğini açıkladı.