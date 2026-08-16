Trump yönetimi, İran müzakerecilerini aşıp orduyla gizli kanal üzerinden görüştü iddiası

ABD merkezli haber portalı Axios'ta pazar günü Barak Ravid imzasıyla yayınlanan bir haberde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile Beyaz Saray arasında gizli bir iletişim kanalı kurulmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Habere göre bu vesileyle Başkan Donald Trump yönetimi, İran'ın resmi müzakerecilerini aşıp Devrim Muhafızları Ordusu'yla birebir görüştü.

Habere göre söz konusu iletişim kanalı, ABD'li yetkililerin İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Washington ile bir anlaşmaya varma yetkisine sahip olup olmadığından ya da Devrim Muhafızları'nın olası bir anlaşmayı engelleyip engellemeyeceğinden emin olamadığı mayıs ayı ortasında ortaya çıktı.

Temaslar hakkında doğrudan bilgi sahibi üç kaynağa dayandırılan habere göre Beyaz Saray; “hem Washington hem de Tahran ile uzun süredir devam eden güçlü bağları ve üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temasları” nedeniyle Barzani'ye başvurdu.

10 Mayıs tarihinde, dönemin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçerek Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili, Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi ve bu sayede iki isim güvenli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Barzani, Devrim Muhafızları'nın müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi.

Bu temaslar daha sonra, Barzani'nin ev sahibi ve arabulucu olarak görev yapacağı, ABD ve İran'dan üst düzey yetkililer arasında Erbil'de yapılması planlanan gizli bir toplantı önerisine dönüştü. İran tarafı öneriyi doğrudan reddetmese de İsrail istihbaratının Kuzey Irak 'ta geniş bir ağa sahip olduğu ve İran heyeti üyelerinin Erbil'de ya da intikal süreçlerinde hedef alınabileceği yönündeki güvenlik endişelerini dile getirdi. Ancak söz konusu toplantı gerçekleşmedi.

Haberde ayrıca, Barzani'nin o tarihten bu yana Beyaz Saray'a müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda yardım teklif etmeyi sürdürdüğü belirtildi.