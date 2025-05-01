Trump yönetimi istedi, Belarus tutuklu siyasetçiyi serbest bıraktı

Belarus’ta Nisan 2021’den bu yana tutuklu bulunan ve ABD vatandaşı olan muhalif siyasetçi Yuras Zyankovich’in tahliye edildiği açıklandı. Zyankovich, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun liderliğindeki yönetimi ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyordu.



11 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



47 yaşındaki Zyankovich, 2020 yılındaki seçimlerin ardından Nisan 2021’de muhalif isimlere yönelik operasyonların bir parçası olarak gözaltına alınmıştı. Zyankovich, “anayasaya aykırı yöntemlerle yönetimi ele geçirmeye çalışmak için komplo kurmak” suçundan mahkum edilmiş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Başkent Minsk’te doğan siyasetçi, daha sonra ABD vatandaşlığı almıştı. Zyankovich, halihazırda yasaklı olan Belarus Halk Cephesi partisinin önde gelen isimlerinden biriydi.



LUKAŞENKO’NUN SÖZCÜSÜ ABD’YE İŞARET ETTİ



Lukaşenko’nun basın sözcüsü, Rusya’nın RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetimine işaret ederek “ABD Başkanlığı'nın talebi üzerine ABD vatandaşı Yuras Zyankovich serbest bırakılmıştır” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün bir açıklama yaparak Belarus’un “haksız yere tutuklu olan” bir ABD vatandaşını serbest bıraktığını belirtmiş fakat tahliye edilen kişinin adını vermemişti.

