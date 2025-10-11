Trump yönetimi işten çıkarmalara başladı: "Demokrat odaklı" olacak

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.



OMB Direktörü Vought, söz konusu paylaşımda, "Personel azaltımı başladı." ifadelerini kullandı.

TRUMP: DEMOKRAT ODAKLI OLACAK

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ülkede hükümetin kapanması nedeniyle federal çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine, çok fazla kişinin işten çıkarılacağını ve işten çıkarmaların "Demokrat odaklı" olacağını söyledi.



Trump, "Demokrat odaklı olacak çünkü bizce bu işi onlar başlattı, bu yüzden Demokratlara yönelik olmalı." dedi.



Ayrıca Trump, işten çıkarılanların sayısını gelecek günlerde açıklayacaklarını kaydetti.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANDI

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.



Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılmıştı.



ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının onuncu gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.



Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken Senatoda dün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.