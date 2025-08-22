Trump yönetimi kamyon şoförlerine vize vermeyi durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki yabancılara yönelik önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından çalışma vizelerine ilişkin açıklaması yaptı.



Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkati çeken Rubio, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" savundu.



Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." dedi.



Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.



Trump, şubatta ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği açıklamıştı.