Trump yönetimi, kritik mineraller listesini genişletti

ABD yönetimi kritik önemdeki madenlerle ilgili hamlelerine devam ediyor. ABD yönetiminin “kritik” mineral listesine eklediği maddeler arasında elektrikli araçlar, enerji şebekeleri ve veri merkezleri için hayati öneme sahip bakır ile çelik üretiminde kullanılan metalurjik kömür de yer alıyor.

Bakanlık, bu listenin federal yatırımları, izin süreçlerini ve ABD’nin genel maden stratejisini yönlendirdiğini belirtti. Genişletilen liste, Donald Trump yönetiminin yerli madenciliği teşvik ederek Çin gibi ekonomik rakiplere bağımlılığı azaltma çabasının da bir parçası.

“VERİ TEMELLİ BİR YOL HARİTASI”

İçişleri Bakanı Doug Burgum, açıklamasında “Bu liste, yabancı düşmanlara olan bağımlılığımızı azaltmak, yerli üretimi genişletmek ve Amerikan inovasyonunu serbest bırakmak için veri temelli bir yol haritası sunuyor” dedi.

Yeni listede ayrıca uranyum, bor, kurşun, fosfat, potasyum, renyum, silikon ve gümüş de bulunuyor.

Çevre örgütleri ise karara tepki gösterdi. Earthjustice Action’dan Cameron Walkup, “Bu adım, çevre koruma yasalarını hiçe sayarak şirketlere denetimsiz maden izinleri verilmesinin önünü açıyor” dedi ve geri dönüşüm ile yeniden kullanımın artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gübre sektörünün iki ana hammaddesi olan potasyum ve fosfat, 2018’deki ilk listede yer almış ancak 2022 güncellemesinde çıkarılmıştı. The Fertilizer Institute CEO’su Corey Rosenbusch, bu minerallerin “gıda güvenliği açısından vazgeçilmez” olduğunu söyledi.

ABD’nin en büyük bakır üreticisi Freeport-McMoRan, bakırın “kritik mineral” ilan edilmesiyle birlikte Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında yılda 500 milyon doların üzerinde vergi kredisi kazanabileceğini belirtti. Ancak şirketin ABD’deki madenlerinde cevher oranı düşük olduğu için karlılık da sınırlı.

“LİSTENİN GENİŞLETİLMESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Listeye metalurjik kömürün eklenmesi, Başkan Trump’ın fosil yakıtlara verdiği desteğin bir yansıması olarak görülüyor. Bazı ABD kömür madenleri, Çin’in ithalat tarifelerini artırmasının ardından kapanmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Madencilik Derneği Başkanı Rich Nolan, “ABD’nin ihtiyaç duyduğu kaynaklara zamanında ulaşabilmesi için listenin genişletilmesini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.