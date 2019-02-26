İlişkili Haberler ABD Senatosu'nda Kaşıkçı cinayeti görüşülecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini söyleyen senatörleri ikna etmek için özel bir sunum yaptı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen Suudi Arabistan ve Yemen konulu toplantının ardından, senatörler ikna olmadıklarını açıkladı.



Demokrat Senatör Chris Murphy, "Kimsenin gönlünü ve aklını çelemediler" şeklinde konuştu. Senato Dış İlişkiler Başkanı Jim Risch ise "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Trump yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduklarını" söylemekle yetindi



ABD Senatosu Trump yönetiminden, "Magnitsky yasası" kapsamında "Suudi Veliahtı Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olup olmadığı konusunda" bir rapor istemişti.



120 günlük süre dolmasına rağmen Trump yönetimi henüz talebi yanıtlamadı. Kaşıkçı cinayetinden Riyad yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini söyleyen ABD'li senatörler, Suudilerin Yemen'deki operasyonlarını da eleştiriyor.



Senato'da ABD'nin, Suudi öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin sona erdirilmesi için gelecek hafta oylama yapılması bekleniyor.