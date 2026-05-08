Trump yönetimi UFO belgelerini yayınladı
08.05.2026 16:20
Belgelerde yer alan ve ABD'nin batısında çekilen bir bilinmeyen uçan cisim "UFO"
ABD Savunma Bakanlığı, internet sitesinden kademeli olarak daha çok belge yayınlayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, kamuoyuna “tam şeffaflık sağlamak ” için daha önce gizli tutulan UFO dosyalarını yayınlandığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" hakkındaki bilgilerin ve belgelerin, tıpkı Epstein belgelerinde olduğu gibi, kademeli olarak paylaşılacağını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı, belgeleri internet sitesi https://www.war.gov/UFO/ 'da kamuoyuna açtı.
"Geçmiş yönetimler Amerikan halkını itibarsızlaştırmaya veya caydırmaya çalışırken, ABD Başkanı Trump, nihayetinde bu dosyalarda yer alan bilgiler hakkında kendi kararlarını verebilecek olan kamuoyuna azami şeffaflık sağlamaya odaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ABD Savunma Bakanı Hegseth “eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için” bu dosyaların açıklandığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı, gizliliği kaldırılmış dosyaları anında çevrimiçi olarak görüntüleyebileceğini söyleyerek “Amerikan halkı bu konularda daha fazla şeffaflık istedi ve Başkan Trump bunu sağlıyor." ifadelerini kullandı.