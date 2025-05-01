Trump yönetiminde "Witkoff" çatlağı: "Beceriksiz bir aptal"

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin İran ve Rusya ile görüşmelerini yürüten Steve Witkoff konusunda Trump yönetiminin eski ve mevcut isimleri arasında rahatsızlıklar olduğu ileri sürüldü.



The New York Post gazetesinin özel haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen ve İran’la dolaylı nükleer müzakerelerinde ülkeyi temsil eden Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff’un, görüşmeler sırasında zaman zaman Kremlin’in kendi çevirmenlerine güvendiğine de işaret ederek “uzun süredir benimsenmiş olan diplomatik prosedürlerden ayrıldığını” belirtti.



“KREMLİN’İN ÇEVİRMENLERİNİ KULLANIYOR”



Witkoff’un Rusya’da yaptığı görüşmelerde dikkat çeken bir diğer nokta ise Trump’ın temsilcisinin yanında danışman, uzman ya da askeri yetkililer olmadan Putin ile tek başına görüşmesi oldu. Putin ise cuma günü Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya yanında iki danışmanı Yury Ushakov ve Kirill Dmitriev ile birlikte katılmıştı.



Trump’ın ilk yönetiminden ismi verilmeyen bir isim, Witkoff'a işaret ederek, “İyi bir adam ama lanet olası beceriksiz bir aptal” diye konuştu.



Witkoff’un yanında çevirmeni olmadan Rusya’ya gittiği ifade edilirken, Ukraynalı-Estonyalı çevirmen Jaanika Merilo, “Çevirmene güvenmiyorsanız müzakerede bulunmak imkansızdır” değerlendirmesinde bulundu.



Witkoff’un Rusça bilmediğine, dolayısıyla çevirisi yapılan konuşmaların doğruluğunu teyit edemeyeceğine işaret eden çevirmen, “Her bir nüansın doğru bir şekilde ve bağlamı içinde tercüme edilmesi hayati öneme sahip” diye konuştu. Rusya’dan “düşmanca bir ortam” sözleriyle söz eden çevirmen, hiçbir siyasetçinin böyle bir yere kendi çevirmeni olmadan gitmediğini anlattı.



“ELİNİ ÇOK FAZLA İŞE ATIYOR”



Habere göre, Trump yönetimindeki isimler, ABD Başkanı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Witkoff’un sorumluluk üstlendiği ülke ve bölgelerin sayı ve farklılığı dolayısıyla “aynı anda çok fazla işle” uğraşıyor olmasından da endişeduyuyor.



Buna göre, Trump göreve başladığında, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı konusunda özel temsilci konumunda bulunan Keith Kellogg’u mart ortasında “Ukrayna Özel Temsilciliği” görevine getirdi. Kellogg’un daha önceki görevi “Ukrayna ve Rusya Özel Temsilciliği” idi. Witkoff’a ise Moskova ile Ukrayna savaşının bitirilmesini müzakere etme konusunda yetki verildi.

Esasında Witkoff göreve ilk başladığında İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkes sağlanmasına odaklanmıştı. Habere göre, Witkoff’un bu konudaki çabaları övülse de Özel Temsilci “Hamas’ın sözüne fazla güvenmekle” ve “kandırıldığını fark edecek kadar diplomatik deneyime sahip olmamakla” eleştiriliyor.



“WITKOFF’UN GÖRÜŞMELERİ OKSİJEN İSRAFI”



New York Post’un haberine göre, İran ve ABD arasında bir nükleer anlaşmasına varılması, esasında “teorik olarak Witkoff için en kolay işlerden biri” olacaktı. Buna göre, Ortadoğu araştırmacıları, Tahran yönetiminin 20 yıla yakın süre sonra “en zayıf anında olduğunu” iddia ediyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Tahran’ın nükleer programı ile uranyum zenginleştirme programını tamamen sona erdirmesi gerektiğini savunurken, İran’la dolaylı görüşmelerde ABD’yi temsil eden Witkoff, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini silah yapımı için gerekli olan düzeyin altında tutma sözü vermesi halinde nükleer tesislerini elinde tutabileceğine işaret etti. Gazeteye göre, bu, eski başkan Barack Obama döneminde imzalanan, Trump'ın ABD'yi tek taraflı olarak çekme kararı aldığı nükleer anlaşması ile benzerlikler taşıyan bir görüştü.



Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton, pazar günü, İran ile Umman'da yapılan üçüncü tur görüşmelerden bir gün sonra, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Witkoff’un görüşmeleri oksijen israfı. İranlılar, ordularını yeniden inşa etmek için zaman kazanmaya ve ekonomik yaptırımlardan kurtulmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bolton, “Trump, Obama’nın 2015 yaptığı hataların aynısını yapıyor” dedi.

