Trump yönetiminden, Washington için "manipülasyon" soruşturması

ABD'nin Başkenti Washington DC polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alan ve kente ulusal muhafızları gönderen Trump yönetimi, bir de soruşturma başlattı.

Amerikan medyasına konuşan yetkililer, soruşturmanın Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Belediyesi ile polis yetkililerine yönelik başlatıldığını ifade etti.



SUÇ ORANI DAHA DÜŞÜK MÜ GÖSTERİLDİ?



Soruşturmanın, Washington'daki suç oranlarının daha düşük gösterilerek kentin daha güvenli olduğu algısının yaratıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı vurgulandı.



Bazı yetkililerin, şehirdeki suç oranlarını kayda değer şekilde manipüle edip etmediğine yönelik belgeler incelenecek.



Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "DC, sahte bir güvenlik algısı yaratmak için sahte suç rakamları verdi.

Bu çok kötü ve tehlikeli bir şey. Bu nedenle ciddi bir soruşturma altındalar." değerlendirmesini yaptı.

