New York Times’ta yer alan haberde, Trump yönetiminin ekonomiyi açma girişimleriyle iç idari yazışmalarda, 1 Haziran’a kadar Covid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını projekte ettiği savunuldu.



Haberde, vaka ve ölü sayısındaki artış öngörülerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) modeline dayanan ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansınca grafik şeklinde bir araya getirilen projeksiyonlara dayandırıldığı vurgulandı.



Şu ana kadar ABD’de günlük vaka artışının 25 bin, can kaybının 1750 civarında olduğuna dikkat çekildi.



Söz konusu projeksiyonun, 7 haftadır "evde kal" talimatının uygulandığı ve iş yerlerinin kapatıldığı ülkedeki salgınla mücadelede pek bir şeyin değişmediğini gösterdiği belirtilen haberde, ekonominin açılmaya başlamasıyla durumun daha da kötüleşeceği değerlendirmesi yapıldı.



TRUMP, ÖLÜMLERİN TEKRAR 100 BİNİ BULABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ



Ülkede, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen açan Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başladığı haberlere yansımıştı.



ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Fox TV’ye verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine, Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.