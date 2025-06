Trump yönetiminin isimlerle kavgası sürüyor: Donanma gemisinin adı değişecek

Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, Donanma’ya ait bir savaş gemisinin de adını değiştirmeye hazırlanıyor.

San Francisco’lu eşcinsel hakları aktivisti Harvey Milk’in adını taşıyan “USNS Harvey Milk” gemisine başka bir isim verilecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, başka isim değişikliklerinin de yapılabileceğinin sinyalini verdi.



BAKAN HEGSETH, GÖREVLENDİRME YAPTI



Fox News haber sitesinin aktardığına göre, Harvey Milk’in adını taşıyan geminin isminin değiştirilmesi emrini Savunma Bakanı Pete Hegseth verdi.



Konuya ilk gündeme taşıyan The Military Times’ın haberinde yer verdiği ve Donanma Sekreterliği Ofisi tarafından yayınlanan bir memorandumda da geminin adının değiştirilmesine dair planların olduğu görüldü. Buna göre, Bakan Hegseth, isim değişikliği ile ilgili olarak Donanma Sekreteri John Phelan’ı görevlendirdi. The Military Times’a konuşan yetkili, bu duyurunun Onur Ayı’na denk gelmesinin de kasıtlı olduğunu belirtti.



Haberde yer verilen belgeye göre, söz konusu hamle, ABD Savunma Bakanlığı ve Donanma’nın “kültüründeki bir değişimi” imleme amacını taşıyor. Buna göre, her iki devlet kurumunun kültürü, Başkan Trump, Bakan Hegseth ve Donanma Sekreteri’nin “savaşçı kültürünü yeniden tesis etmeye verdiği önceliğe” uyumlu hale getirilecek.



BAŞKA İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ DE OLABİLİR



Pentagon’un Baş Sözcüsü Sean Parnell, Fox News’e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, geminin adının değiştirileceği haberlerini yalanlamadı ve başka değişikliklerin de olabileceğinin sinyalini verdi.



Bakan Hegseth’in Savunma Bakanlığı ile bağlantılı tüm isimlerin Trump’ın önceliklerini, ABD’nin tarihini ve “savaşçı ethosunu” yansıtmasına olan bağlılığına dikkat çeken Sözcü, “olası isim değişikliği ya da değişikliklerinin yapılacak kurum içi değerlendirmelerin ardından kamuoyuna duyurulacağını” söyledi.



DEMOKRAT SİYASETÇİDEN TEPKİ



“USNS Harvey Milk”e bu isim, Demokrat Partili eski başkan Barack Obama’nın döneminde, 2016 yılında verilmişti. İlk seferini 2024 yılında tamamlayan gemi, San Francisco’ya ulaşmıştı.

Harvey Milk Vakfı’na göre, 1977 yılında San Francisco’da kamu görevine seçilen Milk, ABD’de ilk açık kimlikli eşcinsel seçilmişlerden biriydi ve bir insan hakları savunucusuydu. Vakıf, Milk’in 1951’de Donanma’ya katıldığını ancak 1955 yılında “cinsel eğilimi konusunda resmi olarak sorgulanmasının ardından” ordudan istifa ettiğini aktardı.



ABD yönetiminin isim değişikliği adımı, Demokrat Partili isimler tarafından eleştirildi. Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı Nancy Pelosi, “Geri kalanımız Onur Ayı’nın neşesini kutlarken umudum Donanma’nın bu korkunç kararını gözden geçirmesi” dedi.