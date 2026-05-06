Trump yumuşama mesajı verdi, İran İHA'lara müdahale etti
06.05.2026 09:22
Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemiler
ABD Başkanı Trump açıklamalarıyla Hürmüz'de tansiyonu düşürürken İran'ın Keşm adasında hava savunma sistemleri İHA'lara müdahale etti.
Dünyanın gözünün üstünde olduğu Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir yükselip bir düşüyor.
6 Mayıs sabahında İran'ın güneyinde yer alan Keşm adasında İran'ın hava savunma sistemlerinin küçük insansız hava araçlarını ve keşif dronlarını engellediği, patlama sesine benzer seslerin bu müdahaleler sonucunda çıktığı açıklandıç Hürmüzgan vilayeti yetkilileri adada herhangi bir çarpma, hasar ya da patlamanın meydana gelmediğini belirtti.
ABD ile ateşkesin sürmesine rağmen geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli kez İran hava savunma sistemleri insansız hava araçlarının engellenmesi için faaliyete geçmişti.
İRAN HEYETİ ÇİN'E GİTTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Devlet haber ajansı Xinhua tarafından duyurulan ziyaret bir ilki de teşkil ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından İran heyeti ilk kez Çin'e gitti. Savaşla beraber İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması ve küresel petrol arzı krizinin başlamasının ardından uzmanlar dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in enerji güvenliğinin sarsıldığını ifade etmişti. İran'ın bu ziyaretinin özellikle petrol konusunda büyük önem arz ettiği belirtiliyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
ABD'DEN GERİ ADIM. “DESTANSI ÖFKE OPERASYONU BİTTİ”
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek, ABD ordusunun mahsur kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine eşlik etmesini öngören operasyonu kısa süreliğine durduracağını açıkladı.
Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın ABD ile İran arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana fiilen kapalı durumda olması küresel enerji krizine yol açarak petrol fiyatlarının sert yükselmesine ve bununla birlikte enflasyon endişelerinin gündeme gelmesine neden olmuştu.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Abluka tam olarak yürürlükte kalırken, Anlaşma'nın sonuçlanarak imzalanıp imzalanmayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulması konusunda karşılıklı olarak anlaştık" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı Destansı Öfke (Epic Fury) adlı askeri harekatta hedeflerine ulaştığını söyledi. Rubio, "Destansı Öfke Operasyonu sona erdi. Başka bir olayın meydana gelmesini istemiyoruz" dedi.