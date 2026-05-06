Trump yumuşama mesajı verdi, İran İHA'lara müdahale etti

Dünyanın gözünün üstünde olduğu Hürmüz Boğazı 'nda tansiyon bir yükselip bir düşüyor.

6 Mayıs sabahında İran 'ın güneyinde yer alan Keşm adasında İran'ın hava savunma sistemlerinin küçük insansız hava araçlarını ve keşif dronlarını engellediği, patlama sesine benzer seslerin bu müdahaleler sonucunda çıktığı açıklandıç Hürmüzgan vilayeti yetkilileri adada herhangi bir çarpma, hasar ya da patlamanın meydana gelmediğini belirtti.

ABD ile ateşkesin sürmesine rağmen geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli kez İran hava savunma sistemleri insansız hava araçlarının engellenmesi için faaliyete geçmişti.