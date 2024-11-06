Trump zaferini ilan ederken, İran savaşa hazır olduğunu söylüyor
ABD'de Donald Trump başkanlık zaferini ilan ederken, Ortadoğu'da gerilim seçimlerin gölgesinde tırmanmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, Tahran'ın İsrail ile olası bir çatışmaya hazır olduğunu duyurdu.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Ali Fadavi açıklamada bulundu.
Fadavi açıklamasında, Tahran'ın İsrail ile çatışmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD ile İsrail'in önleyici bir saldırıda bulunma ihtimalinin göz ardı edilmediğini söyleyen Fadavi, İran'ın her türlü senaryoya hazırlandığını vurguladı.
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