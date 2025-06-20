Trump zaferini ilan etti: Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta kalacak

ABD’de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Kaliforniya Ulusal Muhafızlarını Los Angeles'ta konuşlandırma kararını şimdilik yürürlükte bırakma kararı aldı.



Göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolarla mücadelede orduyu kullanmak isteyen Trump için bu karar önemli bir zafer olarak değerlendirildi.



Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Trump'ın muhafızların kontrolü konusunda yetkisini yasal olarak kullanmış olduğu sonucuna varıldı.



Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı “BÜYÜK ZAFER” olarak nitelendirdi ve bu kararın, yerel kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda benzer konuşlandırmaların diğer eyaletlerde de uygulanabileceğinin önünü açtığını ifade etti.



TRUMP YASAL YETKİLERİNİ AŞTI MI?



Duruşmada, mahkeme Trump’ın bu konuşlandırma ile yasal yetkisini aşıp aşmadığını değerlendirdi. Daha önce Kaliforniya eyaleti, konuşlandırmanın yasa dışı olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açmış ve bir alt mahkeme valiyi haklı bularak karar vermişti.



Ancak Trump yönetimi bu karara itiraz etti. Yönetim, protestocuların kolluk kuvvetlerinin sınır dışı işlemlerini engellediğini ve bu nedenle başkanın Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisini kullandığını savundu.



Temyiz mahkemesi, başkanın Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisinin yargı denetimine tabi olmayacağı yönündeki argümanı reddetti.



4 BİN ULUSAL MUHAFIZ LOS ANGELES'TA



Trump, protestolara yanıt olarak Los Angeles’a yaklaşık 4 bin 100 Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadesi gönderme talimatı vermişti.



Kaliforniya yetkilileri ise protestoların zaman zaman şiddet içerdiğini kabul etti, ancak eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin durumu kontrol altına almakta yeterli olduğunu savundu.



Ayrıca, hiçbir başkanın şimdiye kadar valinin itirazına rağmen bir eyaletin Ulusal Muhafızlarını konuşlandırmadığına dikkat çekildi.



BENZER ADIMLAR ATILACAK MI?



Bu davadan çıkacak kararın, Trump’ın ilerleyen süreçte protestolar devam ederse başka eyaletlerde de benzer adımlar atıp atamayacağını belirlemede kilit rol oynayacağı düşünülüyor.



ABD Bölge Yargıcı Charles R. Breyer, daha önce valiyi haklı bularak, Trump’ın Ulusal Muhafızları konuşlandırmasının hem yasal sınırları aştığını hem de ABD Anayasası’nı ihlal ettiğini belirtmişti. Breyer, birliklerin kontrolünün valiye devredilmesini emretmişti.



Ancak Trump’ın temyize gitmesiyle birlikte bu karar henüz yürürlüğe girmeden, 9. Temyiz Mahkemesi birliklerin Los Angeles’ta kalmaya devam edebileceğine hükmetti.

