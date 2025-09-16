Trump: "Zelenski, anlaşma yapmak zorunda kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin Rusya ile savaşa son vermek için bir anlaşmayı yapmasının zamanının geldiğini söyledi. Trump, "Harekete geçmek ve bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Zelenski, anlaşma yapmak zorunda kalacak" dedi.

Savaşın sona ermesi için Avrupa’yı da daha fazla çaba ortaya koymaya çağıran Trump, "Ve Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya son vermesi gerekiyor. Tamam mı? Biliyorsunuz, konuşuyorlar. Ama Rusya’dan petrol alımını durdurmak zorundalar" dedi.



"ARALARINDA BÜYÜK BİR NEFRET SÖZ KONUSU"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşme ihtimaline de değinen Trump, "Görünüşe göre benim de onlarla aynı odada bulunmam gerekecek. Çünkü ikisi aynı odada bir araya gelemiyorlar. Aralarında büyük bir nefret söz konusu" dedi.

"ABD'YE UYUŞTURUCU GÖNDERMEYİ BIRAKIN"

Trump, ABD ordusu tarafından Venezuela’dan uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle vurulan teknelerin sayısının üç olduğunu açıkladı. Trump, "Aslında üç tekneyi vurduk, iki değil. Ama siz ikisini gördünüz" dedi. ABD ordusu, 2 Eylül’de Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir tekneyi vurmuş ve saldırıda 11 kişi ölmüştü. Trump, dün yaptığı açıklamada "narkoterörist" olarak adlandırdığı gruba ikinci bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış ve bu saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Venezuela liderinin ABD’nin saldırılarına ilişkin endişelerine yorumu sorulan Trump, "Şunu söyleyeyim, derhal Tren de Aragua’yı ABD’ye göndermeyi bıraksınlar. ABD’ye uyuşturucu göndermeyi bırakın" dedi.



"TİKTOK'U ALMAK İSTEYEN BİR GRUP BÜYÜK ŞİRKET VAR"

Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıkladı. Trump, "Çin ile bir anlaşma sağladım. Cuma günü Devlet Başkanı Xi ile görüşerek her şeyi pekiştireceğim" ifadelerini kullandı.