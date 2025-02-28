Trump-Zelenski görüşmesi | Trump: Ukrayna'da savaşa geri dönülmeyecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da biraraya geldi. Rusya ile ateşkese yakın olduklarını belirten Trump, "Değerli madenleri alıp yapay zeka ve silah dahil ürettiğimiz her şeyde kullanacağız." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüşüyor.
Zelenski'yi ağırlayan Trump, "Değerli madenleri alıp yapay zeka ve silah dahil ürettiğimiz her şeyde kullanacağız." dedi.
Rusya ile barış görüşmelerine de değinen Trump, ateşkese çok yakın olduklarını söyledi. "Ukrayna'da savaşa geri dönülmeyecek" diyen Trump, "savaşı durdurabilirsek bu çok büyük bir anlaşma olur." diye konuştu.
Trump'ın kendi taraflarında olduğunu belirten Zelenski ise, "Değerli maden anlaşması Ukrayna için ileri yönde atılmış bir adım olacak." ifadelerini kullandı.
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