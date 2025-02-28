Trump-Zelenski görüşmesi | Trump: Ukrayna'da savaşa geri dönülmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüşüyor.



Zelenski'yi ağırlayan Trump, "Değerli madenleri alıp yapay zeka ve silah dahil ürettiğimiz her şeyde kullanacağız." dedi.

Rusya ile barış görüşmelerine de değinen Trump, ateşkese çok yakın olduklarını söyledi. "Ukrayna'da savaşa geri dönülmeyecek" diyen Trump, "savaşı durdurabilirsek bu çok büyük bir anlaşma olur." diye konuştu.