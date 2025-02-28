Trump-Zelenski görüşmesinde gerginlik | Trump: Zelenski ABD'ye saygısızlık yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüştü.



Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.



Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.



"3. DÜNYA SAVAŞI İLE KUMAR OYNUYORSUN"



Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.



Trump Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

Zelenski'ye minnetkar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.