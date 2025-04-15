Trump: Zelenski sürekli füze almaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’daki savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HERKES SUÇLU”

Trump, “Bu, asla başlamasına izin verilmemesi gereken bir savaştı. Biden bunu durdurabilirdi, Zelenski de durdurabilirdi, Putin de hiç başlatmamalıydı. Herkes suçlu” ifadelerini kullandı.

“KAZANACAĞINDAN EMİN OLMAN GEREKİR”

Trump, bir gazetecinin Zelenski’nin daha fazla Patriot hava savunma sistemi satın alma teklifine dair sorusuna ise şu yanıtı verdi:



“Bilmiyorum, o her zaman füze almaya çalışıyor. Savaşa giriyorsanız, kazanabileceğinizden emin olmanız gerekir, değil mi? Kendi boyutunuzun 20 katı olan birine karşı savaşı başlatıp sonra da birilerinin size füze vermesini umamazsınız.”



Trump ayrıca, Ukrayna savaşını durdurmaya çalıştığını belirterek, “Tek yapabileceğim bunu durdurmaya çalışmak, tek istediğim bu. Öldürmeleri durdurmak istiyorum ve bu konuda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok yakında çok iyi bazı öneriler duyacaksınız” dedi.

"SAVAŞ ASLA BAŞLAMAMALIYDI"

Kendi başkanlığı döneminde savaşın hiç gündeme gelmediğini vurgulayan Trump, “O savaş başladı ama asla başlamamalıydı. Biden bunu engelleyebilirdi. Putin’e de ‘Yapmayacaksın' demiştim ve yapmadı. Dört yıl boyunca bu konu hiç gündeme bile gelmedi” açıklamasında bulundu.

