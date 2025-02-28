Trump-Zelenski tartışması: Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Kameralar önünde yaşanan gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sataşan Rusya, sataşılan Ukrayna. Hepimizin Ukrayna'ya yardım etmesi lazım" dedi.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda" dedi.



AB Eski Dış Politika Şefi Josep Borrell, "Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü ise "Zelenski'nin en büyük yalanı ülkesinin yalnız, desteksiz olduğudur" ifadelerini kullandı.