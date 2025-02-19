Trump Zelenski'ye hakaret etti, "Diktatör" dedi

Zelenski'nin "Seçime gitmemiş bir diktatör" olduğunu iddia eden Trump, Zelenskiy'nin amacının 'kolay yoldan para kazanma trenini yürütmek' olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca "Zelenski hızlı hareket ederse iyi olur, yoksa geride sahip olduğu bir ülke kalmayacak." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların bir geri dönüşü olmayacağını belirten Trump "Bizimle onlar arasında güzel bir okyanus var. Savaş Avrupa için daha önemli. Biden niçin, eşitlik talep etmedi?" diyerek savaşın yükünü ABD'nin çektiğini işaret etti.

Trump'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Bir düşünün, Volodimir Zelenski adında mütevazı derecede başarılı bir komedyen, Amerika Birleşik Devletleri'ni 350 Milyar Dolar harcamaya, kazanılamayacak, hiç başlaması gerekmeyen ama ABD ve ‘TRUMP’ olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan 200 Milyar Dolar daha fazla harcadı ve Avrupa'nın parası garanti altındayken, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şeyi geri alamayacak."

