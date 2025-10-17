Trump, Zelenski'yi ağırlıyor: "Orta doğu tamam sıra Kiev'de"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüyor. Trump Zelenski'yi Beyaz Saray'da kapıda karşıladı. Bu Trump göreve geldiğinden bu yana iki lider arasındaki üçüncü görüşme.



Trump ve Zelenski beraberlerindeki heyetleri ile basının karşısına geçti. Trump Rusya-Ukrayna savaşında çok insanın öldüğünü belirterek "Başkan Zelenski de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz" dedi.

Trump konuşmasında "Orta doğu tamam, sıra Kiev'de" ifadesini kullandı.

Donald Trump, sekiz savaşı da hallettiklerini belirterek "Biz bu büyük savaşı da sona erdirmek istiyoruz. Bu dokuzuncu olacak. Bence bu savaşta da başarılı olacağız" diye konuştu.



Trump, Zelenski ile Putin görüşmesine ilişkin "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" dedi.

Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'ın bu konuyu halledebileceğini düşündüğünü söyledi. Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Başkan Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek" dedi.



"TOMAHAWK ÇOK TEHLİKELİ BİR SİLAH"



Zelenski toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirdi, bunun üzerine Trump "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuştu.



Zelenski ise "Tomahawklara karşılık ABD'ye drone sağlayabiliri" dedi.

"Tomahawklar çok tehlikeli, inanılmaz silahlar" diyen Trump, "Bu büyük meseledir. Biz ülkemizi korumak için gereken şeyleri vermek istemiyoruz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.