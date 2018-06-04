Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir zirvede buluşacak.



Singapur'da yapılması planlanan Trump-Kim zirvesinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Myong-su da dahil 3 generali görevden aldı.



Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Savuma Bakanı Pak Yong-sik'in yerine Birinci Bakan Yardımcısı No Kwang-chol, Genelkurmay Başkanı Ri Myong-su'nun yerine yardımcısı Ri Yong-gil ile Kuzey Kore Ordusu Genel Siyasi Büro Direktörü Kim Jong-gak'ın yerine de Kim Su-gil getirildi.



Yonhap'a konuşan bir kaynak "Kuzey Kore, Koreler arası ilişkilerde ve Kore Yarımadası'ndaki durumda değişiklikler sürerken yeni figürleri getirmiş gibi gözüküyor. Eski yetkililer düşünme açısından yeterince esnek değildi. Özellikle (yeni savunma bakanı) No Kwang-chol ılımlı bir insan olarak tanınıyor" dedi.



Koltuğu gidenler arasında Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Myong-su da dikkat çekiyor. General Ri, ülkenin bir önceki lideri ve mevcut lider Kim Jong-un'un un babası Kim Jong Il'in sırdaşıydı.



Söz konusu değişikliklerin mayıs ortasında gerçekleştiği belirtildi.



Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginlik Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki kez buluşmasının ardından gözle görünür şekilde azalmıştı.

