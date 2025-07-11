Trump'a anket darbesi: Cumhuriyetçi seçmenler Musk’ın partisini destekliyor

ABD’de yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışma ve gerilimin ardından yeni bir parti kuracağını açıklayan milyarder iş insanı Elon Musk’ın “Amerika Partisi”nin Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin desteğini aldığını ortaya koydu.



Newsweek dergisinin haberine göre, Musk’ın partisinin aldığı bu destek, 2026 yılında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayları için bir endişe kaynağı olabilir.



EN BÜYÜK DESTEK CUMHURİYETÇİ ERKEKLERDEN



“Quantus Insight” tarafından 20 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve ilk olarak Miami Herald tarafından kamuoyuna duyurulan bir anketin sonuçları, ABD’li seçmenlerin yüzde 40’ının yeni partinin adaylarını destekleyebileceğini ortaya koydu. En yüksek destek oranına ise özellikle erkekler arasında olmak üzere yüzde 57 ile Cumhuriyetçi katılımcılar arasında rastlandı.



Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi kadınların yüzde 43’ü Amerika Partisi’ne destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu oran, Demokrat erkekler arasında yüzde 22, Demokrat kadınlar arasında yüzde 21 oldu.



Ankete katılanların tamamının yüzde 40’ı Musk’ın Amerika Partisi’nin adaylarını “büyük olasılıkla” (yüzde 14) ya da “olasılıkla” (yüzde 26) destekleyeceklerini belirtti. Musk’ın partisinin bağımsız erkek seçmenlerden aldığı destek yüzde 47 olurken, Demokrat erkeklerden aldığı destek yüzde 22'de kaldı.



“TRUMP MESAFE KOYSA DA SEÇMENLERİ DESTEKLİYOR”



Kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi ve bağımsız seçmen kadınlar, parti aidiyetlerini değiştirmeye Demokrat Partili kadınlardan daha yakın görünüyor.



Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Barry Burden, Newsweek’e yaptığı açıklamada, Amerika Partisi’nin Demokratlardan çok Cumhuriyetçileri çekmesinin olası olduğunu anlattı.

Prof. Burden, “Trump halihazırda Musk ile arasına daha kasıtlı bir şekilde mesafe koyuyor ama Musk’ın hükümet harcamaları, teknoloji ve ticaret konularındaki görüşlerine çekilen MAGA (Amerika’yı yeniden büyük kıl) destekçileri olacaktır” diye konuştu.

