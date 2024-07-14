Trump'a ateş açan saldırgan Cumhuriyetçi çıktı

ABD'de başkan adayı Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı.

Trump'a ateş açan saldırgan Cumhuriyetçi çıktı
Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

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Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı eski ABD Başkanı 'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.

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