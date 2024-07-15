Trump'a ateş eden saldırganın bulunduğu çatı, miting öncesi güvenlik açığı olarak tespit edilmiş

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik tartışmaları sürüyor.

Amerikan NBC televizyonunun bildirdiğine göre Donald Trump'a ateş eden silahlı saldırganın bulunduğu çatı, miting öncesi güvenlik açığı olarak tespit edilmiş.

ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle de bugün bir açıklama yaptı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Cheatle, mitingindeki suikast girişiminin ardından yapılacak bağımsız incelemeye tam olarak katılacaklarını söyledi.



Ayrıca Milwaukee'de yapılacak olan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için hazırladığı güvenlik planına güvendiğini ifade etti.

Cheatle yaptığı açıklamada "Gizli Servis RNC koordinatörümüz ve ortaklarımızın uygulamaya koyduğu ve cumartesi günkü silahlı saldırının ardından gözden geçirip güçlendirdiğimiz güvenlik planına güveniyorum" dedi.

Trump, Pensilvanya'daki mitingde konuşma yaparken 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un açtığı ateşte kulağından yaralanmıştı.

Miting katılımcılarından biri hayatını kaybederken, saldırgan vurularak öldürüldü.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve yeni dönem adayı Trump'ı hedef alan silahlı saldırı, "Amerikan Gizli Servisi'nde güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu gündeme getirdi.



Senato İç Güvenlik Komitesi güvenlik açığına yönelik soruşturma başlattı.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ise Gizli Servis'in büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Suikast girişimine ilişkin Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Gizli Servis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.