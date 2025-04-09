Trump’a bağış da kurtaramadı: Dünya devlerinin hisselerinde büyük değer kaybı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ocak ayından bu yana art arda aldığı gümrük vergisi kararları ile ticaret savaşını tırmandırırken, bu kararların olumsuz etkilerinden Trump’ın kampanyasına bağış yapan şirketler de kurtulamadı.

Trump’ın 2 Nisan “Kurtuluş Günü”nde açıkladığı yeni tarife kararları sonrası teknoloji ve finans hisseleri de düşüşe geçerken, kendileri ya da tepe yöneticileri Trump’a bağış yapmış olan Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla, Uber, Goldman Sachs ve Oracle şirketleri de bu durumdan etkilendi.



Business Insider’ın aktardığına göre, Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olarak resmen göreve geldiği 20 Ocak tarihinden 8 Nisan 2025’e kadar bu sekiz şirketin hisselerindeki değer kaybını mercek altına alan Yahoo Finance, en büyük kayba uğrayan firmanın Trump yönetiminde de görev alan Elon Musk’a ait otomotiv şirketi Tesla olduğunu ortaya koydu.



APPLE



ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook, Trump’ın göreve başlamasıyla bağlantılı işlerden sorumlu komiteye 1 milyon dolar bağışlamış, kendisi de yemin törenine katılmıştı. Apple ayrıca gelecek dört yıl içinde ABD’de 500 milyar doların üzerinde harcama ve yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Apple’ın 21 Ocak-8 Nisan’da hisselerinde yaşadığı değer kaybı yüzde 23 oldu.



AMAZON



Trump’ın ABD Kongresi’ndeki yemin törenine katılan isimlerden biri de Amazon’un kurucusu ve tepe yöneticisi Jeff Bezos olmuştu. Amazon da tören komitesine 1 milyon dolar bağışlamıştı. Amazon hisselerinin ilgili dönemdeki değer kaybı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.



GOOGLE



Apple ve Amazon CEO’larına benzer bir şekilde Google CEO’su Sundar Pichai de Trump’ın yemin törenine katıldı, komiteye 1 milyon dolar bağışladı. Pichai, Trump’ın seçim zaferini kutladığı mesajında da “Amerikan inovasyonunun altın çağındayız” demişti. Google’ın 21 Ocak-8 Nisan dönemindeki hisse değer kaybı yüzde 27 oldu.



META



Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan de Trump’ın yemin törenine katılanlardandı. Meta’nın Trump’ın yemin töreni fonuna yaptığı bağış da 1 milyon dolar düzeyindeydi. Meta’nın hisseleri Trump'ın göreve başladığı günden bu yana yüzde 17 değer kaybetti.



UBER



Uber ve CEO’su Dara Khosrowshahi, Trump’ın yemin töreni fonuna ayrı ayrı 1 milyon dolar bağışladı. Khosrowshahi, Trump’ın seçim zaferinin ardından sosyal medyada paylaşım yaparak ABD Başkanı’nın zaferini tebrik etti. Şirketin hisselerindeki değer kaybı yüzde 4 oldu.



GOLDMAN SACHS



Bankacılık devi Goldman Sachs, Trump’ın yemin töreni fonuna bağış yapsa da bağışın miktarı kamuoyuna açıklanmadı. Şirket, Trump’ın “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” (DEI) programlarına karşı hamleleri sürerken kendi bünyesinde çeşitlilik ve kapsayıcılıktan sorumlu bölümü lağvetti. Goldman Sachs CEO’su David Solomon, daha önce de Trump’ı öven açıklamalar yapmıştı. Şirketin hisselerindeki değer kaybı yüzde 27 oldu.



TESLA



Söz konusu dönemde hisselerinde en büyük değer kaybı yaşayan ise yüzde 48 ile Elon Musk’ın Tesla’sı oldu. Kendisi de Trump yönetiminde “Hükümet Verimliliği Departmanı”nda (DOGE) görev alan Musk, Trump için en az 260 milyon dolar bağış yapmıştı.



ORACLE



Son olarak, Oracle şirketinin kurucusu ve başkanı Larry Ellison, 2020 yılında Trump’ı açıkça destekleyen, teknoloji sektöründe tepe yöneticiliği yapan az sayıda isimden biri olmuştu. Ellison, Şubat 2020’de Kaliforniya’da Trump için yapılan bir bağış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şirketin ilgili dönemdeki değer kaybı yüzde 28 oldu.

