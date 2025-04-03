Trump’a destek eriyor: 2'nci döneminin en düşük seviyesinde

Yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, ABD Başkanı Donald Trump’a olan halk desteğinin erimeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Reuters/Ipsos anketinin sonuçlarına göre, Trump’ın başkanlığını ve politikalarını onaylayan katılımcıların oranı, yüzde 43 ile 20 Ocak 2025’te yeniden göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Üç gün boyunca devam eden ve 2 Nisan Çarşamba günü kapanan anketin sonuçları, Trump’a olan desteğin, 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen anketin sonuçlarına kıyasla 2 puan, 20 Ocak’tan hemen önce yapılan anketin sonuçlarına kıyasla ise 4 puan gerilediğini gösterdi. Reuters, bu sonuçların ABD Başkanı’nın gümrük vergileri konusundaki politikaları ile Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarının Trump yönetiminin üst düzey güvenlik yetkililerince Signal uygulaması üzerinden görüşüldüğünün ortaya çıkmasından duyulan hoşnutsuzluğu yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.



ABD’LİLER EKONOMİ POLİTİKALARINDAN ENDİŞELİ



ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump’a yönelik en yüksek destek, Ocak 2017’de göreve başlamasından hemen sonra yüzde 49 ile kayıtlara geçmişti. Trump’ın ilk başkanlık dönemindeki en düşük destek ise aynı yılın sonunda, Aralık 2017’de yüzde 33 ile anket sonuçlarına yansımıştı. Reuters/Ipsos anketine katılanlar, özellikle ekonomi politikaları konusunda Trump’a kötü puanlar verdi. Buna göre, katılımcıların yüzde 37’si ekonomi politikalarını onaylarken, hayat pahalılığına karşı attığı adımları destekleyenlerin oranı yüzde 30’da kaldı.



Katılımcıların yüzde 52’si de ABD’nin araç ve parçalarına yönelik gümrük vergilerini artırma kararının yakınlarına zarar vereceği yönündeki ifadeye katıldıklarını belirtti. Çoğunluğunu Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin oluşturduğu üçte birlik bir kısım ise bu ifadeye katılmadıklarını söyledi.



ANKET SONUÇLARINDA “SIGNALGATE” ETKİSİ



ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın Husilere yönelik saldırılara ilişkin Signal grubuna The Atlantic Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’ü de eklemesinin ortaya çıkması da anket katılımcılarına soruldu. ABD basınına “Signalgate” olarak yansıyan olaya ilişkin soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 74’ü saldırı planlarının bu şekilde ele alınmasının dikkatsiz bir davranış olduğunu belirtti. Bu fikirde olan Demokratların oranı yüzde 91 olurken, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 55’i de bu ifadeye katıldığını söyledi. Bunun zararsız bir durum olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 22’de kaldı. Yüzde 70 ise Trump’ın bu olayla ilgili sorumluluğu alması gerektiğini ifade etti.



Anket sonuçlarına göre, Trump’ın dış politika yaklaşımın onaylayanların oranı 21-23 Mart’a göre 3 puan gerileyerek yüzde 34’e düşerken, katılımcıların yüzde 48’i Trump’ın göç konusundaki yaklaşımını onayladıklarını söyledi.



Reuters/Ipsos’un son anketi ABD çapında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi; bu kapsamda bin 486 yetişkin anket sorularına yanıt verdi. Anket sonuçlarının 3 puanlık bir yanılma payı olduğu ifade edildi.

