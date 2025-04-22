Trump'a destek en düşük seviyesinde: "Tekrar aday olmamalı"

ABD Başkanı Donald Trump’a ikinci dönemindeki seçmen desteğini ölçen yeni bir anketin sonuçları, Trump’a desteğin erimeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Sonuçları 21 Nisan Pazartesi günü kamuoyuna duyurulan Reuters/Ipsos anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42’si Trump’ın Başkan olarak performansını beğendiklerini söyledi. Trump’a olan destek bir önceki Reuters/Ipsos anketinde yüzde 43 olarak kayıtlara geçmişti. Trump’ın resmen göreve geldiği 20 Ocak’tan hemen sonra yapılan ankette yeni Başkan’a destek oranı yüzde 47 olarak ölçülmüştü.

Son ankette çıkan yüzde 42 destek, aynı zamanda ikinci Başkanlık döneminde kayıtlara geçen en düşük destek seviyesi oldu.



ABD’LİLER “TRUMP ÜNİVERSİTELERİN FİNANSMANINI KESEMEZ” DİYOR



Trump’a destek oranları çoğu selefinden yüksek bir seviyede olsa da anketin sonuçları, ABD’lilerin Trump’ın “çok liberal” bulduğu üniversiteleri cezalandırma hamlelerinden ve Washington’da ünlü bir tiyatro ve kültür kurumu olan Kennedy Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisini atamasından memnun olmadıklarını ortaya koydu.



Ankete katılan 4 bin 306 kişinin yüzde 83’ü ABD Başkanı’nın istemese de federal mahkeme kararlarına uyması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 57’si ve Cumhuriyetçi katılımcıların üçte biri, “ABD Başkanı, üniversitenin nasıl yönetildiği ile hemfikir değilse finansmanını geri çekebilir” cümlesine katılmadığını söyledi.



“ABD, DÜNYA SAHNESİNDE GÜVENİRLİĞİNİ YİTİRİYOR”



Anketin katılımcılarının yüzde 66’sı da ABD Başkanı’nın ulusal müze ve tiyatro gibi kültür kurumlarının kontrolünde olmaması gerektiğini belirtti.



Katılımcılara enflasyondan göç, vergilerden hukukun üstünlüğüne kadar bir dizi mesele hakkında da sorular yöneltildi. Anket sonuçları, Trump’ın bu konulardaki performansını beğenmeyenlerin oranının beğenenlerden yüksek olduğunu ortaya koydu. Trump’a desteğin en yüksek olduğu alan olan göç konusunda fikir beyan eden katılımcıların yüzde 45’i Trump’ın performansını onayladığını, yüzde 46 ise onaylamadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 59’u ve Cumhuriyetçilerin üçte biri de ABD’nin “dünya sahnesinde güvenirliğini yitirdiğini” söyledi.



Trump’ın anayasaya aykırı olmasına karşın üçüncü kez Başkan adayı olup olmaması konusunu da değerlendiren katılımcıların dörtte üçü bu soruya “hayır” yanıtını verdi. Cumhuriyetçilerin yüzde 53’ü de Trump’ın üçüncü kez Başkan olmaya çalışmaması gerektiğini belirtti.