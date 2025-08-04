Trump'a "Filistin devletini tanı" mektubu! ABD'li Demokratlar imza attı

ABD'li demokratlar,Filistin devletinin tanınması talebiyle Trump yönetimine mektup gönderdi.

Trump'a "Filistin devletini tanı" mektubu! ABD'li Demokratlar imza attı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 10'dan fazla Demokrat Parti üyesi, Trump yönetiminden devletini tanımasını talep eden bir mektuba imza attı.

Axios haber ajansına göre en az bir üye, Filistin devletinin kurulmasını destekleyen bir karar tasarısı sunmayı planlıyor.

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