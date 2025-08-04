Trump'a "Filistin devletini tanı" mektubu! ABD'li Demokratlar imza attı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 10'dan fazla Demokrat Parti üyesi, Trump yönetiminden Filistin devletini tanımasını talep eden bir mektuba imza attı.

Axios haber ajansına göre en az bir üye, Filistin devletinin kurulmasını destekleyen bir karar tasarısı sunmayı planlıyor.

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