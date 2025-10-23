Trump'a "geveze barış elçisi" benzetmesi: Medvedev'den ABD'ye tepki

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

ABD’nin Rusya’nın düşmanı olduğunu belirten Medvedev"(ABD’nin) Geveze barış elçisi şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi" dedi.



Medvedev, Budapeşte'de düzenlenmesi planlanan Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin iptali ve yeni yaptırımların ardından, yeni silahların da Ukrayna’ya sevk edilebileceğine işaret etti.

Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, şunları söyledi: “Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.”

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR



ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.



Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.