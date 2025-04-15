Trump'a karşı koyan ilk üniversite: Harvard'a devlet desteği kesildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurduğunu duyurdu. Üniversite, açıklamanın hemen öncesinde Beyaz Saray'ın taleplerini reddetmişti.



Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Harvard'ın bugün yaptığı duyuru, ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici hak sahibi olma zihniyetini güçlendiriyor" dedi.

BEYAZ SARAY'IN TALEP LİSTESİ



Beyaz Saray geçen hafta Harvard'a kampüsteki antisemitizmle mücadele etmek için tasarlandığını söylediği bir talep listesi göndermişti. Bu talepler arasında yönetim, işe alım uygulamaları ve kabul prosedürlerinde değişiklikler yer alıyordu.



Harvard, talepleri reddetti ve Beyaz Saray'ın üniversiteleri "kontrol etmeye" çalıştığını öne sürdü.

TRUMP'A KARŞI KOYAN İLK ÜNİVERSİTE



Bu sayede üniversite, Trump yönetiminin politikalarını değiştirmesi yönündeki baskıya karşı koyan ilk büyük ABD üniversitesi oldu.

Beyaz Saray'ın talep ettiği kapsamlı değişiklikler, üniversitenin faaliyetlerini dönüştürecek ve hükümete büyük miktarda kontrol alanı bırakacaktı.



Trump, geçen yıl Gazze'deki savaşa ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe karşı düzenlenen protestoların ardından önde gelen üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız olmakla suçladı.

ÜNİVERSİTEWNİN BAĞIMSIZLIĞI



Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber, pazartesi günü Harvard topluluğuna yazdığı mektupta, Beyaz Saray'ın "güncellenmiş ve genişletilmiş bir talep listesi" gönderdiğini söylededi. Üniversitenin hükümetle "mali ilişkisini" sürdürebilmesi için listeye uyması gerekiyordu.



Garber, "Hukuk danışmanımız aracılığıyla yönetime, önerilen anlaşmayı kabul etmeyeceğimizi bildirdik. Üniversite bağımsızlığından vazgeçmeyecek veya anayasal haklarından vazgeçmeyecek." diye konuştu.



Mektup gönderildikten kısa bir süre sonra Eğitim Bakanlığı, Harvard'a yapılan 2,2 milyar dolarlık hibe ve 60 milyon dolarlık sözleşmelerin derhal dondurulduğunu bildirdi.

