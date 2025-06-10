Trump'a kurşun geçirmez camlı suikast önlemi

Trump, burada yaptığı konuşmada " Los Angeles ’ı özgürleştireceğiz. Bu anarşiye izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı. Trump, kısa süre önce Los Angeles’a 700 Deniz Piyadesi ve 4 bin Ulusal Muhafız askeri gönderme kararı aldı. Kaliforniya’daki protestolara karşı alınan sert önlemler kapsamında alınan bu karar, Demokratların yönettiği Kaliforniya eyaleti tarafından "güç istismarı" ve "gereksiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump , Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünü ziyaret ederek yaklaşık 50 bin aktif görevdeki askerin bulunduğu üste Amerikan Ordusu’nun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu ziyaret, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Trump ise, bu askeri sevkiyatın federal binaları ve personeli korumak için gerekli olduğunu savundu. Güney Kaliforniya'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.



"ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇLE KARŞILIK VERİLECEK"

Trump, Cumartesi günü Washington'da düzenlenecek büyük askeri geçit törenine yönelik muhtemel protestolara karşı da sert bir mesaj verdi:



"Çok büyük bir güçle karşılık verilecek."