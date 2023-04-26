"Trump'a Mektuplar" çok satanlar listesinde

Online alışveriş platformu Amazon, Trump'ın yeni kitabını "en çok satanlar" listesine aldı.
99 dolardan (yaklaşık bin 900 lira) satışa sunulan kitapta dünya liderleri, ünlüler, sporcular ve iş insanlarının Trump'a gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği belirtiliyor.
320 sayfalık kitapta mektuplarına yer verilenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kral Charles, Prenses Diana, Vladimir Putin ve Michael Jackson gibi isimler bulunuyor.
Trump'ın İngiltere Kralı Charles'ın mektubunu yayınlamak için izin almadığı belirtiliyor. Kitabın Trump'ın imzasını taşıyan versiyonu ise 399 dolara satışa sunuldu.