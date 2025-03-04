Trump'a ne oluyor? Elinde yeni izler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen ve dünyanın en büyük çip üreticisinin ABD'ye yapacağı 100 milyar dolarlık yatırımını duyurduğu etkinlik sırasında elleri tekrar gündeme geldi.



Yaptığı jest sırasında sağ elinin avucunda bulunan iki koyu leke dikkatlerden kaçmadı.



Trump'ın elinin dış kısmında, geçen hafta birkaç dünya lideriyle yaptığı görüşmede görülen morluk sosyal medyada başkanın sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açmıştı.



Beyaz Saray, Trump'ın elinin arkasındaki morluğun çok sayıda insanla el sıkışmaktan kaynaklandığını söyledi.



Ellerinin içindeki iki yeni lekenin neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.