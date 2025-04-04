Trump’a Putin uyarısı: Ateşkes olmadan görüşme yapma

ABD'li haber kanalı NBC News'in adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresi, Ukrayna'da tam ateşkesi kabul edene kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmaması yönünde Trump'a tavsiyede bulundu.

Putin'in ateşkes sözü verene kadar Trump'ın danışmanlarının görüşme fikrine karşı olduğu öne sürüldü.

Trump, 30 Mart Pazar günü NBC News'e yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok kızgın olduğunu", bu hafta Putin'le görüşmeyi planladığını söylemişti.

Trump ile Putin arasındaki son telefon görüşmesi 18 Mart'ta gerçekleştirilmiş, görüşme 2.5 saat sürmüştü.

