Trump'a restoranda Gazze protestosu

ABD Başkanı Donald Trump, "Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini" göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu sivil toplum örgütü "CodePink" üyelerinin protestosuyla karşılaştı.



Kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" sloganıyla seslendi, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü hatırlattı.



"BUGÜNÜN HİTLERİ"

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atılan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

