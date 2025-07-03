Trump'a savaş yetkisi: ABD, İran’ı vurması için İsrail'e sığınak delici bomba gönderebilir

ABD'li milletvekilleri, İsrail'e kritik askeri donanım sağlayacak bir tasarıyı meclise sundu.

Amerikan Fox News'in bildirdiğine göre milletvekilleri, İran'ın nükleer silah geliştirdiğinin tespit edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail'e B-2 bombardıman uçakları ve sığınak delici bombaları gönderme yetkisi veren bir yasa tasarısı önerdi.



Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer, Fox News'e şunları söyledi: "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. İran, hizmet üyelerimiz de dahil olmak üzere çok sayıda Amerikalıyı öldürdü ve kilit demokratik müttefikimiz İsrail'e defalarca saldırdı. İsrail, İran'a karşı kendini savunabilmeli ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa edememesini sağlamalıdır."



Bir diğer Temsilciler üyesi Mike Lawler ise "Bu tasarı Başkan'a İsrail'i Tahran'ı caydırmak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için ihtiyaç duyduğu araç ve eğitimle donatma yetkisi veriyor" ifadelerini kullandı.



Tasarı, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Trump'ın Kongre'ye bunun Amerika'nın ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını gerekçelendirmesi gerektiğini belirtiyor.



Tasarıda ayrıca Trump'ın “İsrail'in İran'ın yeraltı nükleer altyapısını yok etmek için başka bir aracı olmadığına dair belge” temin etmesi gerektiği de belirtiliyor.