Trump'a savaş yetkisi: ABD, İran’ı vurması için İsrail'e sığınak delici bomba gönderebilir
ABD Başkanı Trump'a yetki verecek kritik tasarı, İran nükleer tesislerini vuran Amerikan B-2 hayalet uçaklarının gönderilmesini de içeriyor.
ABD'li milletvekilleri, İsrail'e kritik askeri donanım sağlayacak bir tasarıyı meclise sundu.
Amerikan Fox News'in bildirdiğine göre milletvekilleri, İran'ın nükleer silah geliştirdiğinin tespit edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail'e B-2 bombardıman uçakları ve sığınak delici bombaları gönderme yetkisi veren bir yasa tasarısı önerdi.
Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer, Fox News'e şunları söyledi: "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. İran, hizmet üyelerimiz de dahil olmak üzere çok sayıda Amerikalıyı öldürdü ve kilit demokratik müttefikimiz İsrail'e defalarca saldırdı. İsrail, İran'a karşı kendini savunabilmeli ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa edememesini sağlamalıdır."
Bir diğer Temsilciler üyesi Mike Lawler ise "Bu tasarı Başkan'a İsrail'i Tahran'ı caydırmak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için ihtiyaç duyduğu araç ve eğitimle donatma yetkisi veriyor" ifadelerini kullandı.
Tasarı, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Trump'ın Kongre'ye bunun Amerika'nın ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını gerekçelendirmesi gerektiğini belirtiyor.
Tasarıda ayrıca Trump'ın “İsrail'in İran'ın yeraltı nükleer altyapısını yok etmek için başka bir aracı olmadığına dair belge” temin etmesi gerektiği de belirtiliyor.
"GECE YARISI ÇEKİCİ" NÜKLEER TESİSLERİ VURDU
İsrail, 13 Haziran'da "Yükselen Aslan" adıyla İran'a yönelik hava saldırılar başlattı. İran da aynı gün misillemeyle karşılık verdi.
Amerikan güçleri, 22 Haziran'da savaşa dahil oldu ve İran'ın nükleer tesislerine B-2 hayalet bombardıman uçakları ile "bunker buster" adı verilen sığınak delici bombalarla saldırı düzenledi.
Trump daha sonra İran'ın nükleer tesislerinin "Gece Yarısı Çekici" adı verilen saldırılar sonucunda “yok edildiğini” iddia etti. Pentagon ise son açıklamasında saldırının, İran'ın nükleer silah elde etme faaliyetlerini 1 ile 2 yıl geciktirdiğini belirtti.
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