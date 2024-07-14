Trump'a silahlı saldırıya Kongre üyelerinden tepki

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell de seçim mitingi sırasında Trump'a yönelik yaşanan saldırı üzerine siyasi şiddeti kınadı.

Schumer, "Pensilvanya'daki Trump mitinginde yaşananlardan dehşete düştüm ve eski Başkan Trump'ın güvende olması beni rahatlattı. Ülkemizde siyasi şiddetin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi siyasi şiddet mağduru biri olarak, toplumumuzda hiçbir türde siyasi şiddetin yeri olmadığını ilk elden biliyorum. Eski Başkan Trump güvende olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum." sözlerini sarf etti.



Pelosi, bu "korkunç olayla ilgili daha fazla ayrıntıları" beklerken, eski Başkanın mitingine katılanlardan hiç kimsenin zarar görmemesi için dua edilmesi çağrısında bulundu.



ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise sosyal medya hesabından, "Bu korkunç anda, Başkan Trump'ın ekibinin, eski başkanın iyi durumda olduğuna dair işaretlerini duymak beni cesaretlendirdi. Tüm siyasi şiddeti tamamen ve kesin bir şekilde reddetmek için bugün bütün bir ulus tek bir sesle konuşmalıdır." ifadelerini paylaştı.



Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'nın Butler şehrinde, miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve kanlar aktığı görülmüştü.



Korumaları olaya acil müdahale ederek, Trump'ı kürsüden uzaklaştırmıştı.



Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.



ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

VİDOE: TRUMP'A SALDIRI ANI