Trump'a siyanürden 6 bin kat daha zehirli madde içeren mektup yolladı: Başarısız olduğum için üzgünüm

FERRIER PLANIN BAŞARISIZ OLMASINDAN PİŞMAN



Mahkemede konuşan Ferrier, planının başarısız olmasından pişmanlık duyduğunu ve "Trump'ı durduramadığını" söyledi.



Kendisini "terörist" değil "aktivist" olarak gördüğünü belirten Ferrier, "Hedeflerime ulaşmak için barışçıl yollar bulmak istiyorum." dedi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) belgelerine göre, Ferrier mektubunda "Senin için yeni bir isim buldum: Çirkin zalim palyaço." ifadelerini kullanmıştı.



Ferrier daha önce 8 kez Teksas emniyet yetkililerine de benzer şekilde mektuplar gönderdiğini kabul etmişti.



İÇİNDE RİSİN BULUNAN MEKTUP ELE GEÇİRİLDİ



Eylül 2020'de eski Başkan Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirilmişti.



FBI ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis soruşturma başlatmış ve teyit amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesi doğrulanmıştı.



Mektup, Beyaz Saray'a ulaşmadan Washington'da bulunan bir postanedeki kontrol işleminde fark edilmişti.

