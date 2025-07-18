Trump'a şok teşhis: Uyması gereken üç yeni kural var

ABD Başkanı Donald Trump, “kronik venöz yetmezlik” teşhisi sonrası artık favori yiyeceklerinden eskisi gibi keyif alamayacak. Uzmanlara göre, Trump'a konan hastalık tanısı, belirli yaşam tarzı değişikliklerini zorunlu kılıyor.



Fast food tutkusuyla bilinen Trump, McDonald's’a olan sevgisini daha önce seçim kampanyasında bile gözler önüne sermiş, bir McDonald’s şubesinde kızartma makinesinin başına geçmişti.



İşte Trump'ın şok eden hastalık teşhisinin ardından uyması gereken üç büyük yaşam tarzı değşikliği...



1. Tuzlu Yiyecekler ve Fast Food'dan Uzak Durmak



Hamburger ve patates kızartması gibi yüksek sodyumlu yiyecekler, vücutta su tutumuna yol açarak kanın bacaklardan kalbe dönüşünü daha da zorlaştırabilir. Kalp dostu, düşük tuzlu bir diyet öneriliyor.



2. Bacakları Yükseltmek ve Varis Çorapları Giymek



Trump’ın uzun süre ayakta durduğu basın toplantıları ve mitingler sırasında bacaklarında sıvı birikmesini önlemek için varis çorapları giymesi gerekiyor. Bu çoraplar, sıvının kalbe geri dönmesini kolaylaştırıyor.



3. Egzersiz Yapmak ve Hareketsizlikten Kaçınmak



Trump sık sık golf oynamasına rağmen, günlük egzersiz rutini bulunmuyor. Uzmanlara göre yürüyüş, egzersiz ve bacakları yukarıda tutmak hastalığın seyrini olumlu etkileyebilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre tedavi yöntemleri arasında “egzersiz, kompresyon, bacakları yukarı kaldırma, ilaç ve bazı durumlarda cerrahi müdahale” yer alıyor.



GEÇ MÜDAHALE CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR



Eğer gerekli önlemler alınmazsa, durum daha ciddi komplikasyonlara dönüşebilir. Uzmanlar, geç kalınan vakalarda venöz ülserler, enfeksiyon ve derin damar trombozu gibi komplikasyonların gelişebileceği uyarısında bulunuyor.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın rahatsızlık hissetmediğini belirterek, “Hepinizin de gördüğü gibi, başkan her gün aralıksız çalışıyor” dedi.



ŞÜPHELİ MAKYAJ VE ELİNDEKİ MORLUKLAR



Trump’ın elinde sık sık görülen morlukların ve üzerine sürülen makyaj malzemelerinin nedenine de ilk kez değinildi. Açıklamaya göre, bu morluklar sık tokalaşmadan kaynaklanan yumuşak doku tahrişi ve Trump’ın kardiyovasküler koruma amacıyla aldığı aspirinin yan etkisi. Doktorlar bu durumu “zararsız” olarak nitelendirdi.



TEŞHİS NASIL KONULDU?



Trump’ın bacaklarındaki şişliği fark etmesi üzerine Beyaz Saray sağlık birimi, çift taraflı damar ultrasonları da içeren kapsamlı bir damar incelemesi yaptı. Sonuçta “kronik venöz yetmezlik” tanısı kondu. Derin ven trombozu ya da atardamar hastalığına dair bir bulguya rastlanmadı.

