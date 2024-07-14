Trump'a suikast düzenleyen saldırgan tespit edildi

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.



Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.



TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ



Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.



Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.



Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.



ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.