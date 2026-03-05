Trump'a suikast emrini İran verdi iddiası. Pakistanlı sanık mahkemede konuştu

ABD’de Başkan Donald Trump ve bazı üst düzey siyasetçilere yönelik suikast planı hazırlamakla suçlanan Pakistanlı sanık, mahkemede İran’ın kendisini bu planı kurmaya zorladığını öne sürdü.

ABD medyasına göre 47 yaşındaki Asif Raza Merchant, 2024 yılı Eylül ayında ABD’li siyasetçilere suikast düzenlemek üzere tetikçi tutmaya çalışmakla suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Merchant, suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savunuyor.

“AİLEM TEHDİT ALTINDAYDI”

Çarşamba günü görülen duruşmada ifade veren Merchant, İran Devrim Muhafızları’nın baskısı altında hareket ettiğini iddia etti. Merchant, ailesinin İran’ın başkenti Tahran’da tehdit edildiğini ve bu nedenle plana dahil olmak zorunda kaldığını söyledi.

Mahkemede Urduca tercüman aracılığıyla konuşan Merchant, “Ailem tehdit altındaydı ve bunu yapmak zorundaydım. Bunu isteyerek yapmadım.” dedi.

HEDEFTE TRUMP, BIDEN VE HALEY VARDI

Sanık, kendisine belirli bir kişiyi öldürme talimatı verilmediğini ancak planla bağlantılı olan üç isim olduğunu ifade etti. Bu isimlerin ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden ve eski ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley olduğu belirtildi.

ABD basınına göre Merchant, İran Devrim Muhafızları ile yaklaşık 2022 yılında temas kurdu.

ÇOK YÖNLÜ PLAN İDDİASI

Sanık, kendisinden yalnızca suikast planı değil, aynı zamanda protestolar organize etmek, belgeler çalmak ve para aklamak gibi faaliyetlerin de yer aldığı daha geniş bir planı yürütmesinin istendiğini söyledi.

Merchant’ın, Tahran’daki eşi ve evlatlık kızının güvenliği konusunda endişe ettiği için bu teklifi kabul ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

FBI OPERASYONUYLA YAKALANDI

Yetkililere göre Merchant, suikast için tetikçi ararken aslında gizli görevdeki FBI ajanlarıyla temasa geçti. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

ABD’li yetkililer daha önce Merchant’ın İran ile “yakın bağları” olduğunu belirtmiş ve planın “İran rejiminin yöntemlerini andırdığını” iddia etmişti.

SUİKAST PLANININ ARKA PLANI

İran Devrim Muhafızları’nın, 2020 yılında ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülen komutan Kasım Süleymani’nin ardından bazı üst düzey ABD’li yetkililere yönelik suikast planları üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Merchant’ın davası, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar düzenlediği ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği dönemde görülüyor.