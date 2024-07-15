Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası soru işaretleri büyüyor.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve yeni dönem adayı Trump'ı hedef alan silahlı saldırı, "Amerikan Gizli Servisi'nde güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, miting öncesi Gizli Servis'in gerekli önlemleri alıp almadığı tartışma konusu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Gizli Servis'in büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu yazdı.



Haberde, "20 yaşında bir genç, nasıl oldu da Donald Trump'ı vurabildi? Üstelik yaklaşık 100 metre gibi yakın bir mesafeden" ifadeleri kullanıldı.

Haber, "Trump'ın vurulması Gizli Servis'in on yıllardır yaşadığı en büyük başarısızlık" başlığıyla bir makale yayımlandı. Makalede, saldırının eski başkan Ronald Reagan'ın 1981'de vurulmasından bu yana Gizli Servis için belki de en büyük güvenlik krizini yarattığı belirtildi.



"ÇATIYI KORUYAMAMAK İÇİN HİÇBİR MAZERETİ YOK"

Gazeteye konuşan eski bir üst düzey Gizli Servis yetkilisi Bill Pickle, Gizli Servis'in miting alanının hemen dışarısındaki bir çatıyı koruyamamak için hiçbir mazereti olmadığını belirtti. Ayrıca saldırganın Trump'ı kulağından vuran ve bir kişiyi öldürüp iki kişi yaralayan atışları yapmasının mümkün olmadığını söyledi.



Gizli Servis'in mitinglerden önce rutin olarak çevredeki işyerlerini ve binaları ziyaret ettiği ve güvenlik çemberi dışındaki bölgeleri izlemek ve korumak için yerel polislerle koordineli bir şekilde çalıştığı vurgulandı.



Saldırıya ilişkin soruşturma, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından yürütülüyor. Soruşturmacılar Gizli Servis'in hareketlerinin ve miting öncesinde ellerindeki tüm imkanları nasıl kullandıklarının değerlendireceğini belirtiyor.



DURUMU POLİSE BİLDİRMİŞ

Gizli Servis'in ayrıca saldırı öncesi bir tehdit olduğunu bilip bilmedikleri konusunda da soru işaretleri mevcut. Zira olay yerindeki görgü tanıklarından biri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, silahlı bir adamın bir çatıya tırmandığını gördüğünü ve durumu polislere bildirdiğini söyledi.



Amerikalı yetkililer, Gizli Servis ajanlarının düzenli olarak çeşitli senaryolar için eğitim aldığını, bunların arasında "suikast girişimi gibi en kötü senaryonun da bulunduğunu" ifade ediyor.

