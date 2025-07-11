Trump’a suikast girişimi: Gizli Servis 6 ajanı açığa aldı

13 Temmuz 2024'te, dönemin başkan adayı Donald Trump ile iki kişinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü suikast girişiminin 1'inci yıldönümünde ABD Gizli Servisi çarpıcı bir adım attı.

Suikast girişiminde Trump'ı koruyan Sean Curran'ın direktörü yapıldığı Gizli Servis, olayla ilgili iç soruşturmanın tamamlandığını ve 6 ajanın çeşitli ihmaller nedeniyle cezalandırıldığını açıkladı.

İsimleri açıklanmayan ajanların 10 ila 42 gün arasında açığa alındığını ve görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.



"REFORMLAR YAPILACAK"

Ajans ayrıca, ABD Kongresi’nin belirlediği 46 güvenlik tavsiyesinden 21’ini hayata geçirdiklerini ve reform sürecinin devam ettiğini duyurdu.



Reformlar arasında; daha iyi haberleşme sistemleri, anti-drone savunmaları, mobil komuta merkezleri ve gelişmiş istihbarat paylaşımı yer alıyor.

