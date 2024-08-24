Trump'a suikast girişimi: Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası

ABD'de eski başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sırasında görevli olan bazı ABD Gizli Servis çalışanları disiplin cezası aldı.

Trump'a suikast girişimi: Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası
Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açık hava mitingi: Kurşungeçirmez cam arkasından konuştu

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açık hava mitingi: Kurşungeçirmez cam arkasından konuştu

Haberi Görüntüle

The Hill'in ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, en az beş Gizli Servis görevlisine disiplin cezası olarak çalışanları operasyonlara katılmaktan alıkoyan "idari görev" verildi.

Trump'ın mitingi sırasında güvenlik planlamasını yapan personelin de "idari görev" verilen kişilerden biri olduğu belirtildi.

Gizli Servis, söz konusu disiplin cezalarına dair doğrudan bir açıklama yapmasa da "Tespit edilen ve kanıtlanan ihlaller, olası disiplin cezaları Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından soruşturulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A GİRİŞİMİ

Eski Başkanı , 13 Temmuz'da Pensilvanya'da destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

GİZLİ SERVİS BAŞKANINDAN İSTİFA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

Gazze'de ilaçların yüzde 60'ı tükendi

Gazze'de ilaçların yüzde 60'ı tükendi

İran: “İsrail'den zamanı geldiğinde intikam alacağız"

İran: “İsrail'den zamanı geldiğinde intikam alacağız"

Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir"

ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir"

Rusya ve Ukrayna savaş esirlerini takas etti

Rusya ve Ukrayna savaş esirlerini takas etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...