Trump'a suikast girişimi: "Saldırgan yıllarca bomba yapımını araştırdı"

FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



Yetkililer, girişimi gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks'un 2019'dan beri internette patlayıcı yapımına dair araştırmalarda bulunduğunu duyurdu.



Crooks'un kumandalı patlayıcıların nasıl çalıştığına ve gübreden bomba yapımına dair araştırmalar yaptığı ortaya çıkarıldı.

HAVA KOŞULLARINI İNCELEMİŞ



Saldırganın ayrıca Trump'ın miting yapacağı alandaki hava koşullarını ve bölgenin fotoğraflarını incelediği belirtildi.



Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın suikast girişiminden önce Trump ve ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili internetten en az 60 kez araştırma yaptığı belirlendi.

"FIRSAT OLARAK GÖRDÜ"



FBI'ın Pittsburgh saha faaliyetlerinden sorumlu Kevin Rojek, "Crooks, Trump mitinginin temmuz başında duyurulmasıyla tamamen bu etkinliğine odaklandı ve bunu bir fırsat olarak gördü" diye konuştu.



Saldırganın eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastına dair araştırmalar da yaptığı, 1963'teki saldırıyı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın eski başkana ne mesafede olduğunu öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

"NET BİR İDEOLOJİSİ YOK"



Crooks'un "Sol ya da sağ eğilimli net bir ideolojisi olmadığı" öne sürülüyor. Saldırganın internet geçmişine dair incelemeler ise devam ediyor.



FBI yetkililerine göre Crooks, saldırı sırasında tek başına hareket etti. Yetkililer, suikast girişiminde herhangi bir dış müdahale belirtisine rastlanmadığını açıkladı.

SALDIRININ NEDENİ HALA BELİRSİZ



İstihbarat yetkilileri, Crooks'un saldırıyı neden düzenlediğine dair henüz net bilgi edinemedi.



Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğramıştı.



Crooks'la birlikte bir kişinin daha öldüğü suikast girişiminde Trump kulağından yaralanmıştı.