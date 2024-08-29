Trump'a suikast girişimi: Saldırganın hedefinde kalabalık bir etkinlik vardı

Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi soruşturması devam ediyor. FBI yetkilileri, Trump’ı öldürmeye çalışan suikastçı Thomas Crooks'un, suikast kararı almadan önce kalabalık bir etkinliğe saldırmak için “detaylı ve devamlılık arz eden bir çalışma içerisinde bulunduğunu” açıkladı.



FBI yetkilileri, 20 yaşındaki Crooks’un temmuz ayı başlarında Trump’ın konuşacağı miting için kayıt yaptırmadan önce Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump ve ABD Başkanı Joe Biden hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde 60’tan fazla arama yaptığını aktardı. Crooks’un 2023 yılı eylül ayında Trump’ın seçim kampanyası etkinlikleri hakkında arama yaptığını ve bu yıl nisan ayında ise yaşadığı yer olan Batı Pennsylvania’da her iki başkan adayının seçim kampanyası etkinliklerine ilişkin aramalar yapmaya başladığını açıklandı. Yetkililer, saldırganın hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’nin ulusal kongrelerinin tarihlerini öğrenmek için de arama yaptığını aktardı.



ÇOK SAYIDA ETKİNLİK VE HEDEFİ İNCELEDİ



FBI’ın Batı Pennsylvania’daki en üst düzey yetkilisi özel ajan Kevin Rojek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı etkinliklere saldırı düzenlemek için detaylı ve süreklilik arz eden bir çalışma içerisine girdiğini gördük. Yani çok sayıda etkinlik ve hedefi inceledi” ifadelerini kullandı. Rojek, Crooks’un temmuz ayının başlarında Trump mitinginin duyurulması ile birlikte bu mitinge “fazlasıyla odaklandığını” ve bu etkinliği suikast girişimi için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.



Rojek, FBI’ın halen Crooks’u Trump’a suikast girişiminde bulunma kararı almaya iten saikin ne olduğunu tespit edemediğini belirterek, kişisel bilgisayarından elde edilen verilere göre Crooks’un birçok ideolojiye ilgi gösterdiğini fakat sağ veya sol görüşe özel bir eğilimi olmadığını ifade etti.



Saldırganın, Trump’ın 13 Temmuz’daki mitingine günler kala ayrıca miting alanı, Trump’ın nerede konuşacağı, miting alanı yanında yer alan ve sonradan suikast girişimi için kullanacağı binanın sahibi olan şirkete ilişkin detaylarını da incelediği ifade edildi. Video kayıtları, Crooks’un binanın çatısında toplamda sadece altı dakika kadar bulunduğunu ortaya koydu. Aracında patlayıcı cihazlar da bulunan Crooks’un 2019 yılından itibaren bomba bileşenleri hakkında bilgi de aradığı ortaya çıktı.



FBI, daha önce Crooks’un herhangi bir grupla hareket ettiğine veya dış bir güç tarafından yönlendirildiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını açıklamıştı. Saldırganın uyuşturucu veya alkol kullandığına ilişkin bir veriye de ulaşılmamıştı.



NE OLMUŞTU?



Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz’da Pennsylvania’da açık hava mitingde kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış ve sağ kulağından yara alarak saldırıdan kıl payı kurtulmuştu.



Eski ABD başkanı korumaların arasında alandan çıkarılmış, saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişide yaralanmıştı. Suikastçı Thomas Crooks ise ABD Gizli Servisi keskin nişancısı tarafından etkisiz hale getirilmişti.