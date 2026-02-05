Trump’a suikast girişiminde bulunan Routh'a ömür boyu hapis

Ryan Wesley Routh, ABD Başkanı Trump’a 15 Eylül 2024’te Florida’da golf oynadığı sırada suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulundu.



Florida’nın Fort Pierce şehrindeki mahkeme salonundaki duruşmada 59 yaşındaki Routh’un avukatı Martin L. Roth, müvekkilinin olay sırasında karar anı geldiğinde doğru şeyi yaptığını ifade ederek, "Kendisi, tetiği çekmemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı. Avukatın mahkemede Routh’un "özünde iyi bir insan" olduğu argümanı, hakim tarafından kabul edilmedi.

Güney Florida Bölge Mahkemesi Yargıç Aileen Cannon, Routh’un avukatının 27 yıl hapis cezası talebini reddederek, Routh’u şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yargıç Cannon, sanığa "Yaptığınız ölümcül plan, kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Barışçıl bir insan değilsiniz. Siz, iyi bir insan değilsiniz" ifadelerini kullanarak, "Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis. Buna ek olarak silah suçundan 7 yıl. Diğer üç suçtan aldığı cezalar ise eş zamanlı olarak infaz edilecektir" dedi.



GOLF SAHASINDA SİLAH SESLERİ DUYULMUŞTU



ABD’de 15 Eylül 2024’te o dönem Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Donald Trump, Florida’daki bir golf sahasında olduğu sırada bölgede silah sesleri duyulmuştu. Gizli Servis mensupları, bölgede ucu çalılıklardan dışarı çıkan bir tüfek görmüş ve hızla buraya ateş açmışlardı. Olay sırasında ateş etmeyen Routh, görgü tanıklarının yardımıyla bulunmuş ve gözaltına alınmıştı. Routh’un Trump’ı öldürmeyi planladığına ilişkin olarak olaydan aylar önce bir tanıdığına gönderdiği not da mahkeme dosyasında yer almıştı. Trump, bu olaydan iki ay önce Pennsylvania’daki bir miting sırasında da bir suikast girişimi atlatmış, bu saldırıda Trump kulağından yaralanırken, miting katılımcılarından biri ise hayatını kaybetmişti.